Mancini a Sky | «Andiamo orgogliosi dell’Europeo ma ora bisogna guardare avanti»

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il commissario tecnico della Nazionale italiana Robertoha rilasciato un’intervista a Sky. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb. Abbiamo fatto una cosa straordinaria, abbiamo reso felici milioni di persone: è la cosa più bella, di cuitutti. Però l’Europeo è alle spalle, orapensare ad altro. Il rammarico, per il girone di qualificazione, c’è… Sì ma questo è il calcio, è lo sport. A volte meriti di vincere e non vinci, avremmo meritato di chiudere il girone molto prima. Ci siamo un po’ lasciati andare e ora dobbiamo rimboccarci le maniche e fare un grande lavoro nelle due partite. Ma io resto ottimista, così come sapevo che il nostro gruppo con la Svizzera sarebbe stato difficile. Pensavo di passare, ma sapevo sarebbe stato difficile. La gara di Basilea è stata ...

Il tecnico: "Troveremo il modo di vederci per uno stage prima dei prossimi impegni. Joao Pedro ha qualità importanti"