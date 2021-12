La variante Sudafricana è cinque volte più contagiosa. Il 28% dei colpiti ha l’Omicron. E raddoppiano ogni 48 ore. Brusaferro avverte: vaccini e prudenza le uniche armi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Corre e fa pura la variante Omicron in Italia. Da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida del 20 dicembre – informa l’Istituto superiore di sanità (leggi l’articolo) – risulta essere intorno al 28%, ma con forti variabilità regionali. L’analisi – precisa l’Iss – si è basata su circa 2mila tamponi raccolti in 18 regioni/PPAA, in cui sono stati considerati come possibili positivi a Omicron quei campioni in cui risultava mancante uno dei tre geni che normalmente viene ricercato nei test diagnostici molecolari (cosiddetto S gene dropout) o altri test di screening per escludere la presenza della variante delta, al momento ancora dominante. Una indicazione più precisa sulle stime di prevalenza – annuncia l’Istituto – verrà dal completamento della flash survey, i cui risultati arriveranno il 29 dicembre, mentre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Corre e fa pura laOmicron in Italia. Da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida del 20 dicembre – informa l’Istituto superiore di sanità (leggi l’articolo) – risulta essere intorno al 28%, ma con forti variabilità regionali. L’analisi – precisa l’Iss – si è basata su circa 2mila tamponi raccolti in 18 regioni/PPAA, in cui sono stati considerati come possibili positivi a Omicron quei campioni in cui risultava mancante uno dei tre geni che normalmente viene ricercato nei test diagnostici molecolari (cosiddetto S gene dropout) o altri test di screening per escludere la presenza delladelta, al momento ancora dominante. Una indicazione più precisa sulle stime di prevalenza – annuncia l’Istituto – verrà dal completamento della flash survey, i cui risultati arriveranno il 29 dicembre, mentre ...

Advertising

fattoquotidiano : Anche i vaccinati con tre dosi possono trasmettere Omicron, la variante sudafricana del virus Covid-19 - fcolarieti : La variante Sudafricana è cinque volte più contagiosa. Il 28% dei colpiti ha l’Omicron. E raddoppiano ogni 48 ore.… - Accountcancell6 : @DOCTORWHO71 @GiocatricePerTE Unica cosa giusta da Montagnier riguarda l'immunità di gregge, è la 2a variante sudaf… - BungaBu72537413 : @sarabanda_ Smentito il tampone x per i vaccinati, mascherine per tutti, di inverno non è un grosso sacrificio, l… - martchiala : @Mik777Michele Infatti si parla di variante italiana,francese, tedesca invece di sudafricana o indiana cioè in quei… -