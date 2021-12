Kate Middleton e William 10 anni dopo | stessi sguardi | stesso amore

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Al concerto di Natalesono apparsi affiatatissimi. Con quella stessa passione e complicità che li univa il giorno del loro matrimonio, diecifa, nella stessa chiesa (foto: Getty) C’è un video che gira su Instagram in questi giorni. Lo vedete qui sotto. Un video che getta una nuova luce sue il principe. Un filmato brevissimo, “rubato” al concerto di Natale all’Abbazia di Westminster lo scorso 8 dicembre (trasmesso la Vigilia di Natale su ITV News). E diventato virale in pochissimo tempo. Guardate qui:

Advertising

zazoomblog : Kate Middleton: 5 look indimenticabili indossati nel 2021 - #Middleton: #indimenticabili #indossati - ParliamoDiNews : Kate Middleton e il principe William si sono lasciati! Ecco cosa è successo... - - vogue_italia : Il capo perfetto da indossare per sentirsi un po' Kate Middleton ?? - infoitcultura : Royal Family, la decisione di Kate Middleton: tutti pazzi di gioia - IOdonna : Fa 'concorrenza' a Kate Middleton -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

AMICA - La rivista moda donna

Regina dello stile bon - ton e icona indiscussa della moda Royal.si conferma anche nel 2021 una delle Royal più seguite e apprezzate in fatto di moda. Lei che ha reso le décolleté nude e gl abiti midi una firma inconfondibile, e che continua a ...La famiglia reale ha dovuto rivedere i suoi piani per le feste di Natale, dato che ieri il Regno Unito ha toccato quota 100mila contagi giornalieri per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia ...I royals adorano inviare card e biglietti di ringraziamento: oltre a essere una forma di gentilezza e di educazione, è anche un modo per tenere aperto il contatto con i sudditi. Proprio recentemente l ...Finalmente la principessa Charlene di Monaco è tornata a casa. Ecco le immagini con il marito e i figli. Popolo commosso.