Incidenti | scontro frontale fra due auto nel Milanese | morta una donna

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - Una donna è morta in un incidente stradale a Truccazzano, in provincia di Milano. Alle 10 sulla strada provinciale 14 l'auto della donna, 53 anni, si è scontrata frontalmente con l'auto di un uomo di 79 anni. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Il 79enne ha riportato un trauma al collo ed è stato portato in codice verde all'ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

