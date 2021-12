Grande Fratello Vip, Sophie e Manila criticano il comportamento di Jessica nei confronti di Alessandro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le due gieffine si sono confrontate in sauna, disapprovando l'eccessivo attaccamento della principessa etiope sull'ex corteggiatore. Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le due gieffine si sono confrontate in sauna, disapprovando l'eccessivo attaccamento della principessa etiope sull'ex corteggiatore.

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - GuidaTVPlus : 24-12-2021 19:06 #MediasetExtra Grande Fratello Vip: in diretta dalla casa #Realityshow #Intrattenimento… - AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: L'Italia's first drag superstar, all'indomani della conquista di scettro e corona, si racconta dopo aver chiesto un'ora d… - CaspiTerina1 : @saraa_lllops Rimpiango i primi grande fratello..senza tutti sti filtri.. - Muzsiano : @palleinfiammate Mai visto amici Mai visto il collegio Mai visto grande fratello Mai visto Temptation Island Mai vi… -