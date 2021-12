Frate e Baldini approdano in Italia Viva. Così i renziani si preparano al Quirinale (Di venerdì 24 dicembre 2021) C’è molto movimento al centro. E, come spesso accade, il regista delle tattiche parlamentari è sempre lui: Matteo Renzi. Come gli altri leader centristi sa che la partita del Quirinale, a febbraio, sarà decisiva. In una recente intervista a Formiche.net il coordinatore dei renziani in Lazio, aveva fatto intendere che il partito avrebbe giocato una partita diversa da quella della Lega ma che, per il Colle, serve “una candidatura il più possibile ‘terza’” e scelta con “un consenso largo”. Nel frattempo però i renziani si stanno attrezzando per dire la loro non soltanto al momento della trattativa, ma al momento del voto. Infatti, la pattuglia di Italia Viva alla Camera di due deputate: Flora FrateFlora Frate e Maria Teresa Baldini. Entrambe sono ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 dicembre 2021) C’è molto movimento al centro. E, come spesso accade, il regista delle tattiche parlamentari è sempre lui: Matteo Renzi. Come gli altri leader centristi sa che la partita del, a febbraio, sarà decisiva. In una recente intervista a Formiche.net il coordinatore deiin Lazio, aveva fatto intendere che il partito avrebbe giocato una partita diversa da quella della Lega ma che, per il Colle, serve “una candidatura il più possibile ‘terza’” e scelta con “un consenso largo”. Nel frattempo però isi stanno attrezzando per dire la loro non soltanto al momento della trattativa, ma al momento del voto. Infatti, la pattuglia dialla Camera di due deputate: FloraFlorae Maria Teresa. Entrambe sono ...

