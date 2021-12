Covid, appello di De Luca: Tra Natale e Capodanno restiamo a casa il più possibile (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Cerchiamo di vivere questo Natale veramente in maniera responsabile. Guai a noi se in questa settimana fra Natale e Capodanno perdiamo la testa. Cerchiamo di rimanere a casa quanto più possibile”: è l’appello con cui il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca conclude la consueta diretta Facebook del venerdì. “Cerchiamo di essere misurati e di non perdere la testa – ha detto De Luca – è un’occasione anche per riscoprire valori profondi, valori familiari. Approfittiamo di questi momenti anche di raccoglimento familiare per ritrovare affetti, valori, per liberarci di qualche scoria che tutti quanti ci portiamo appresso, di qualche elemento di aggressività, approfittiamone per ridiventare più umani”. Nel corso dell’appuntamento social il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Cerchiamo di vivere questoveramente in maniera responsabile. Guai a noi se in questa settimana fraperdiamo la testa. Cerchiamo di rimanere aquanto più”: è l’con cui il presidente della Regione Campania Vincenzo Deconclude la consueta diretta Facebook del venerdì. “Cerchiamo di essere misurati e di non perdere la testa – ha detto De– è un’occasione anche per riscoprire valori profondi, valori familiari. Approfittiamo di questi momenti anche di raccoglimento familiare per ritrovare affetti, valori, per liberarci di qualche scoria che tutti quanti ci portiamo appresso, di qualche elemento di aggressività, approfittiamone per ridiventare più umani”. Nel corso dell’appuntamento social il ...

Advertising

fattoquotidiano : L’appello di De Luca ai campani: “Evitate trasmissioni tv che parlano di covid, cambiate canale. Guardate i film di… - amnestyitalia : Zhang Zhan ha rischiato tutto per rendere note informazioni sul Covid-19 quando il virus è apparso per la prima vol… - robreg1 : RT @ilriformista: Il presidente campano De Luca si scaglia contro il governo per le “mezze misure” prese contro l’ondata di contagi, quindi… - ilriformista : Il presidente campano De Luca si scaglia contro il governo per le “mezze misure” prese contro l’ondata di contagi,… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid in #Campania, l’appello di De Luca: “Non fate scemenze”. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello Il Natale è un patrimonio comune: evitiamo di deturparlo Leggi Anche Natale, buone pratiche anti Covid per i pranzi delle feste. L'esperto: 'Più sicuri col ... In primo luogo l'appello del Movimento internazionale transculturale e interprofessonale Uniti per ...

Allarme per le feste: la Asl apre 20 letti Covid anche a Bordighera C'è poi l'appello rivolto a tutti dai medici ospedalieri: "Cerchiamo in queste feste di alzare il ... con un paziente di 56 anni, non vaccinato, arrivato quando ormai il Covid aveva avuto effetti ...

Covid:appello Macron a farsi test prima di Natale ANSA Nuova Europa Ne parlano anche altri giornali L'Austria è pronta a una nuova stretta anti Covid-19. «Festeggiate possibilmente all'aperto ... nazionale "Gecko", chief medical officer Katharina Reich, ha rivolto un appello agli austriaci a ...

Omicron, 43 casi in provincia Nella giornata del 23 dicembre sono stati notificati gli esiti di ulteriori genotipizzazioni relative a casi identificati nel territorio di ATS della Val Padana nell’ambito dell’attività di sorveglian ...

Leggi Anche Natale, buone pratiche antiper i pranzi delle feste. L'esperto: 'Più sicuri col ... In primo luogo l'del Movimento internazionale transculturale e interprofessonale Uniti per ...C'è poi l'rivolto a tutti dai medici ospedalieri: "Cerchiamo in queste feste di alzare il ... con un paziente di 56 anni, non vaccinato, arrivato quando ormai ilaveva avuto effetti ...L'Austria è pronta a una nuova stretta anti Covid-19. «Festeggiate possibilmente all'aperto ... nazionale "Gecko", chief medical officer Katharina Reich, ha rivolto un appello agli austriaci a ...Nella giornata del 23 dicembre sono stati notificati gli esiti di ulteriori genotipizzazioni relative a casi identificati nel territorio di ATS della Val Padana nell’ambito dell’attività di sorveglian ...