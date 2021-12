Concorso infanzia e primaria, 37 anni età media dei candidati alla prova orale. Docenti più giovani in cattedra (Di venerdì 24 dicembre 2021) Abbiamo già riportato i dati rilasciati dal ministero dell'Istruzione a proposito della conclusione delle prove scritte del Concorso ordinario infanzia e primaria. Tuttavia, vale la pena evidenziare l'età media di chi è passato alle prove orali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 dicembre 2021) Abbiamo già riportato i dati rilasciati dal ministero dell'Istruzione a proposito della conclusione delle prove scritte delordinario. Tuttavia, vale la pena evidenziare l'etàdi chi è passato alle prove orali. L'articolo .

