Cina - Huawei entra nel mondo dell' auto con la Aito M5

(Di venerdì 24 dicembre 2021)ufficialmente sul mercatomobilistico cinese. La multinazionale, finora nota per i dispositivi di elettronica di consumo e coinvolta in alcune dispute tra Pechino e i Paesi occidentali sulla sicurezzae reti di telecomunicazioni, ha presentato laM5: si tratta di una Suv elettrica adnomia estesa, dotata di un range extender termico, costituito da un quattro cilindri da 1.5 litri, che ha la funzione di ricaricare le batterie. Quasi 1.200 km dinomia. Nel corsoa presentazione, Richard Yu, responsabilea divisione Consumer, ha rivelato che l'avvioe consegne è in programma intorno al 20 febbraio prossimo, venti giorni dopo il ...

Mentre Apple ancora ne discute la fattibilità commerciale, la cinese Huawei si lancia ufficialmente nel mercato delle quattro ruote.