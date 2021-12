(Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) –, pirotecnicoinglese e vera leggenda della vela d’altura con i suoi progetti dirivisitati in chiave solo apparentemente moderna e quasi esclusivamente per le tecniche di costruzione e materiali utilizzati. Ne ha dato nei giorni scorsi una delle sue molte compagne, Hanneke Boon, madre del suo secondo figlio e partner nella L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Addio a James Wharram, progettista hippy dei catamarani polinesiani moderni... - italiaserait : Addio a James Wharram, progettista hippy dei catamarani polinesiani moderni - FishGuerrilla : RT @solovelanet: James Wharram: addio alla leggenda delle doppie canoe - AnnaxLGxTS : RT @velocevolo: La quiete dei colori autunnali si rifletterà sulle strade e sugli umori come il dolce malessere dopo un addio ?? Franco B… - solovelanet : James Wharram: addio alla leggenda delle doppie canoe -

Ultime Notizie dalla rete : Addio James

Il Sannio Quotidiano

Nel quinto film di Roger Moore (Bond) della saga di 007 'Solo per i tuoi occhi' interpretava Sir Timothy Havelock, il padre assassinato della vendicativa Bond Girl impersonata dall'attrice francese Carole Bouquet. Jack Hedley, ...Henry Cavill non si nasconde e rivela di volere interpretareBond nei prossimi capitoli della saga sull agente 007. Il ruolo si reso disponibile dopo ldi Daniel Craig, che ha lasciato il ...e i Lakers avrebbero voluto celebrare l'addio al vecchio nome con una vittoria. Invece, nonostante i 36 punti di LeBron James e i 30 di Russell Westbrook, i San Antonio Spurs ne hanno fatti 138 ...Addio a James Wharram, pirotecnico progettista inglese e vera leggenda della vela d’altura con i suoi progetti di catamarani polinesiani rivisitati in chiave solo apparentemente moderna e quasi esclus ...