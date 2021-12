Volley Champions League femminile 2021/2022, Conegliano in pool E: regolamento, chi passa il turno? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il regolamento dei gironi della CEV Champions League femminile 2021/2022 di Volley. Dopo le “bolle” della passata stagione, la massima competizione continentale per club torna alla “classica” formula con gare di andata e ritorno. Il quarto round, ossia la fase a gironi, si svolgerà tra novembre e febbraio. L’Italia scenderà in campo con tre squadre: Monza, Novara e le campionesse uscenti di Conegliano. Le Pantere di coach Santarelli sono inserite nel Girone E, con le polacche del Chemik Police, le ungheresi del Nyiregyhaza e le serbe dello Zok Ub. Ma chi passerà il turno? Ad accedere ai quarti di finale saranno le squadre vincitrici dei raggruppamenti, oltre alle tre migliori seconde accederanno ai quarti di finale. ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildei gironi della CEVdi. Dopo le “bolle” dellata stagione, la massima competizione continentale per club torna alla “classica” formula con gare di andata e ritorno. Il quarto round, ossia la fase a gironi, si svolgerà tra novembre e febbraio. L’Italia scenderà in campo con tre squadre: Monza, Novara e le campionesse uscenti di. Le Pantere di coach Santarelli sono inserite nel Girone E, con le polacche del Chemik Police, le ungheresi del Nyiregyhaza e le serbe dello Zok Ub. Ma chi passerà il? Ad accedere ai quarti di finale saranno le squadre vincitrici dei raggruppamenti, oltre alle tre migliori seconde accederanno ai quarti di finale. ...

Advertising

jacopozuc : RT @Federvolley: #CLVolleyW ?? Le italiane???? @IGOR_Volley e @ImocoVolley questa sera in campo per la terza giornata di Champions League… - Federvolley : #CLVolleyW ?? Le italiane???? @IGOR_Volley e @ImocoVolley questa sera in campo per la terza giornata di Champions L… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Volley: Igor a Mosca per la Champions. Oggi alle 17 sfida alla Dinamo - vco24news : Volley: Igor a Mosca per la Champions. Oggi alle 17 sfida alla Dinamo - zazoomblog : Volley Champions League femminile 2021-2022: tutti i risultati e le classifiche - #Volley #Champions #League… -