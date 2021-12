Tra manovra e balneari, il "metodo Draghi" finisce nella palude dei partiti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo ha ammesso come a voler disinnescare le critiche prima che divampino. “C’è stato affanno sulla manovra”, dice Mario Draghi. Sa che il suo “metodo”, il decisionismo autorevole e forse perfino un poco autoritario, comme il faut, potrebbe essere la sua forza e la sua condanna al tempo stesso. E per questo fino all’ultimo il premier mediterà se strappare, se portare nel Cdm di oggi il disegno di legge sui balneari. La volontà ci sarebbe, in effetti. C’è la voglia, cioè, di sanare un’anomalia tutta italiana, sanzionata di fatto anche dal Consiglio di stato a novembre scorso, e su cui da anni la Commissione europea ci tiene sotto procedura d’infrazione. E siccome entro febbraio è previsto l’invio, da parte di Bruxelles, del parere motivato sul rinnovo delle sanzioni, Draghi vorrebbe agire subito, avviando ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo ha ammesso come a voler disinnescare le critiche prima che divampino. “C’è stato affanno sulla”, dice Mario. Sa che il suo “”, il decisionismo autorevole e forse perfino un poco autoritario, comme il faut, potrebbe essere la sua forza e la sua condanna al tempo stesso. E per questo fino all’ultimo il premier mediterà se strappare, se portare nel Cdm di oggi il disegno di legge sui. La volontà ci sarebbe, in effetti. C’è la voglia, cioè, di sanare un’anomalia tutta italiana, sanzionata di fatto anche dal Consiglio di stato a novembre scorso, e su cui da anni la Commissione europea ci tiene sotto procedura d’infrazione. E siccome entro febbraio è previsto l’invio, da parte di Bruxelles, del parere motivato sul rinnovo delle sanzioni,vorrebbe agire subito, avviando ...

Tra manovra e balneari, il "metodo Draghi" finisce nella palude dei partiti Il Foglio Manovra al rush finale: domani il voto in Senato Non solo Superbonus. Tra i provvedimenti entrati in manovra c’è, ad esempio, l’esenzione sui lavori di ristrutturazione sotto i 10mila euro, della stretta anti-frodi prevista per bonus e Superbonus ed ...

Tra manovra e balneari, il "metodo Draghi" finisce nella palude dei partiti Le zuffe sulla Finanziaria, il Senato che diventa un suk. Il premier è tentato di accelerare sulle concessioni delle spiagge, ma Pd e Lega recalcitrano. Orlando condanna il Superbonus, ma il suo parti ...

