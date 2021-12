Tessmann, ma che fai? Intervento killer su Luis Alberto e rosso diretto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al 91' di Venezia - Lazio Tanner Tessmann entra con il piede a martello su Luis Alberto: Maresca non ha dubbi, è rosso diretto. Guarda il video dell'episodio Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al 91' di Venezia - Lazio Tannerentra con il piede a martello su: Maresca non ha dubbi, è. Guarda il video dell'episodio

Igorismo98 : Ma che rosso hanno dato a Tessmann????? - _treacherous_13 : Su base esclusivamente tecnica mi sento di dire che non era rosso quello di Tanner Tessmann - Inter_Scout : @Delu90Inter Sì cercano all'estero (anche in USA come con Busio e Tessmann) e poi hanno preso recentemente Guerrero… -