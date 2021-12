Tecnica miotendinea | L’incredibile operazione per tornare a camminare (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un intervento di successo, poco invasivo risolutivo e per questo rivoluzionario. Con un’operazione in Day Hospital un chirurgo è riuscito a migliorare le condizioni di una paziente affetta da una tetraparesi spastica. L’intervento si è svolto a Rozzano, in provincia di Milano, e ha migliorato la vita di una ventitreenne che aveva ormai perso le speranze. L’intervento miracoloso Chirurgia Pediatrica (Getty) – curiosauro.itL’intervento miracoloso Emina ?ori? è ragazza disabile di origini bosniache che vive insieme alla famiglia a Codognè, nel trevigiano. La sua giovane vita è stata caratterizzata da sofferenze e delusioni, continue operazioni e disagi. Ma ora per Emina comincia una nuova vita grazie all’intervento di un luminare dell’ortopedia che ha risolto molti problemi della sua grave patologia. Emira, fin dalla nascita, è stata affetta da paralisi cerebrale ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un intervento di successo, poco invasivo risolutivo e per questo rivoluzionario. Con un’in Day Hospital un chirurgo è riuscito a migliorare le condizioni di una paziente affetta da una tetraparesi spastica. L’intervento si è svolto a Rozzano, in provincia di Milano, e ha migliorato la vita di una ventitreenne che aveva ormai perso le speranze. L’intervento miracoloso Chirurgia Pediatrica (Getty) – curiosauro.itL’intervento miracoloso Emina ?ori? è ragazza disabile di origini bosniache che vive insieme alla famiglia a Codognè, nel trevigiano. La sua giovane vita è stata caratterizzata da sofferenze e delusioni, continue operazioni e disagi. Ma ora per Emina comincia una nuova vita grazie all’intervento di un luminare dell’ortopedia che ha risolto molti problemi della sua grave patologia. Emira, fin dalla nascita, è stata affetta da paralisi cerebrale ...

Advertising

JelenaSoskic73 : #buonanotizia: Emina, 23 anni, torna a “camminare”: operata in day hospital con tecnica miotendinea - prato_vilma : Emina, 23 anni, torna a “camminare”: operata in day hospital con tecnica miotendinea - albionelfydd : Emina, 23 anni, torna a “camminare”: operata in day hospital con tecnica miotendinea - ontoxy : RT @Gazzettino: Emina, 23 anni, torna a “camminare”: operata in day hospital con tecnica miotendinea - Gazzettino : Emina, 23 anni, torna a “camminare”: operata in day hospital con tecnica miotendinea -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnica miotendinea Emina, 23 anni, torna a 'camminare': operata in day hospital con tecnica miotendinea TREVISO - Quella di Emina ori , ragazza disabile che vive insieme alla famiglia a Codognè, è una storia che parla di sofferenze e sconfitte, ma anche di un'importante rivincita resa possibile grazie ...

Emina, 23 anni, torna a 'camminare': operata in day hospital con tecnica miotendinea TREVISO - Quella di Emina ori , ragazza disabile che vive insieme alla famiglia a Codognè, è una storia che parla di sofferenze e sconfitte, ma anche di un'importante rivincita resa possibile grazie ...

Emina, 23 anni, torna a “camminare”: operata in day hospital con tecnica miotendinea ilgazzettino.it Emina, 23 anni, torna a “camminare”: operata in day hospital con tecnica miotendinea TREVISO - Quella di Emina Coric, ragazza disabile che vive insieme alla famiglia a Codognè, è una storia che parla di sofferenze e sconfitte, ma anche di un'importante ...

TREVISO - Quella di Emina ori , ragazza disabile che vive insieme alla famiglia a Codognè, è una storia che parla di sofferenze e sconfitte, ma anche di un'importante rivincita resa possibile grazie ...TREVISO - Quella di Emina ori , ragazza disabile che vive insieme alla famiglia a Codognè, è una storia che parla di sofferenze e sconfitte, ma anche di un'importante rivincita resa possibile grazie ...TREVISO - Quella di Emina Coric, ragazza disabile che vive insieme alla famiglia a Codognè, è una storia che parla di sofferenze e sconfitte, ma anche di un'importante ...