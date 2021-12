Speranza conferma: «FFP2 obbligatoria per stadi ed eventi sportivi al chiuso» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha parlato in conferenza stampa: gli ultimi aggiornamenti sulle nuove misure anti-Covid Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha parlato in conferenza dopo l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri. DICHIARAZIONI – «Sarà obbligatoria la FFP2 per alcuni ambiti: trasporto a lunga percorrenza, locale, cinema, teatri, musei, eventi sportivi al chiuso e anche per gli stadi. In questi posti, al chiuso, non potranno essere consumati cibi e bevande. Servirà il green pass rafforzato, quindi esclude l’accesso a determinati luoghi con il tampone: o vaccinazione o guarigione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roberto, Ministro della Salute, ha parlato in conferenza stampa: gli ultimi aggiornamenti sulle nuove misure anti-Covid Roberto, Ministro della Salute, ha parlato in conferenza dopo l’ultima riunione del Consiglio dei Ministri. DICHIARAZIONI – «Saràlaper alcuni ambiti: trasporto a lunga percorrenza, locale, cinema, teatri, musei,ale anche per gli. In questi posti, al, non potranno essere consumati cibi e bevande. Servirà il green pass rafforzato, quindi esclude l’accesso a determinati luoghi con il tampone: o vaccinazione o guarigione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

