(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Da un lato la questione societaria, dall’altra il covid. Non è un finale di 2021 semplice per la, che rischia di essere estromessa dal campionato di serie A se entro il 31 dicembre non verrà completato il trust. Saltata la trasferta di Udine per volontà dell’Asl, intanto, aumentano i positivi all’interno delgranata. La comunicazione arriva direttamente dalla società con una breve nota stampa: “L’U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, uncomponente del, già in quarantena, è risultatoal Covid-19“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

laziopress : Salernitana, un nuovo membro del gruppo squadra positivo al Covid: il comunicato - anteprima24 : ** #Salernitana, comunicato un altro #Positivo nel gruppo squadra ** - pasqualinipatri : Salernitana, un nuovo membro del gruppo squadra positivo al Covid: il comunicato - gilnar76 : Salernitana, altro positivo al Covid: il comunicato #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Salernitana, altro positivo al Covid: il comunicato - -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana comunicato

Lahala positività al Covid di un altro componente del gruppo squadra Dopo aver saltato la partita contro l'Udinese per l'emergenza Covid, ladeve fare i conti con un ..., bocciato il trust Lotito/ La FIGC rigetta la proposta: Serie A a rischio ILDEGLI ULTRAS: 'VIA DA ROMA SUBITO' Le scuse social di Francesco Acerbi, non sono evidentemente ...Altra brutta notizia, nuovo positivo in casa Salernitana. Il quarto per la precisione. Dopo quelle appurate nelle ore che anticipavano la trasferta di Udine, gara poi non giocata, quest'oggi ...Non si giocheranno il 26 dicembre Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford, entrambe rinviate a causa del coronavirus. Salernitana ancora nei guai. Un altro giocatore è risultato positivo al Covid-19.