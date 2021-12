Recovery: accordo Mef - Bei, 772 milioni per turismo e città (Di giovedì 23 dicembre 2021) 500 milioni di euro per "rilanciare il settore turistico in Italia dopo i danni subiti dalla pandemia e garantire la transizione verde e la trasformazione digitale". E 272 milioni di euro per dare ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) 500di euro per "rilanciare il settore turistico in Italia dopo i danni subiti dalla pandemia e garantire la transizione verde e la trasformazione digitale". E 272di euro per dare ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery accordo Recovery: accordo Mef - Bei, 772 milioni per turismo e città E' quanto prevede un accordo di finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti con il ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite un Fondo di Fondi con un ammontare iniziale di 772 ...

