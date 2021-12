Massimo Ferrero va ai domiciliari | passerà il Natale a casa

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Arrestiper, l'ex presidente della Sampdoria coinvolto in un'inchesta per reati societari e bancarotta. Il tribunale del riesam e di Catanzaro ha accolto la richiesta dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

Trascorrerà il Natale a casa a Roma - seppure ai domiciliari -, imprenditore ed ex - presidente della Sampdoria, uscito oggi dal carcere di San Vittore di Milano.era è stato arrestato il 6 dicembre scorso per reati finanziari e bancarotta.Arresti domiciliari per, l'ex presidente della Sampdoria coinvolto in un'inchesta per reati societari e bancarotta. Il tribunale del riesam e di Catanzaro ha accolto la richiesta dei difensori dell'...Richiesta accolta. Massimo Ferrero trascorrerà il Natale a casa. E' questa la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport riguardante l'ex presidente della Sampdoria, arrestato lo scorso 6 dicembre e ...MILANO – L’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero esce dal carcere di San Vittore di Milano e va agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Catanzaro ...