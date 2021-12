L’ultimo scontro di civiltà nei bus romani sono le catenelle

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In un certo sensoanche un esercizio di creatività. Si posvedere di plastica, di tessuto, di gomma, realizzate a zig zag con lo scotch o disposte a ics con il nastro bianco e rosso dei cantieri stradali. Tra il pubblico, i viaggiatori in cerca di spazi vitali però, non stanno riscuotendo un grande successo. Sugli autobus dell’Atac da qualche giornotornate le famose. Con una disposizione operativa lo scorso 7 dicembre dicembre l’azienda ha attuato quanto un mese prima era stato deliberato dal ministero della Salute, e cioè che sulle “vetture dotate di separazione integrale del posto conducente, non risultano più necessarie ledi separazione”. Ma la paura di contrarre il Covid ha convinto gli autisti a ribellarsi alla decisione. E così se non è l’azienda ad attrezzare ...