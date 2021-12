Lazio Acerbi, è bufera con i tifosi: «Vattene da Roma» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli Ultras Lazio della Lazio si sono schierati contro Acerbi, condannando il gesto del giocatore nella gara contro il Genoa I tifosi non mandano giù le polemiche e il gesto di Francesco Acerbi dopo un suo gol all’Olimpico. Ieri dopo la vittoria di Venezia altro duro attacco dei biancocelesti contro il difensore: «Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce! Questo non è soltanto uno slogan, ma è molto di più. Significa che i tifosi valgono più dei calciatori, che la nostra bandiera è sacra! Purtroppo i giocatori di oggi sono abituati troppo bene e non hanno mai visto una contestazione come si deve. Abbiamo contestato a duro muso Chinaglia, Nesta, Mihajlovic (per citarne solo tre), monumenti della nostra storia. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli Ultrasdellasi sono schierati contro, condannando il gesto del giocatore nella gara contro il Genoa Inon mandano giù le polemiche e il gesto di Francescodopo un suo gol all’Olimpico. Ieri dopo la vittoria di Venezia altro duro attacco dei biancocelesti contro il difensore: «uomo senza onore, via dasubito. Nessun perdono per chi tradisce! Questo non è soltanto uno slogan, ma è molto di più. Significa che ivalgono più dei calciatori, che la nostra bandiera è sacra! Purtroppo i giocatori di oggi sono abituati troppo bene e non hanno mai visto una contestazione come si deve. Abbiamo contestato a duro muso Chinaglia, Nesta, Mihajlovic (per citarne solo tre), monumenti della nostra storia. ...

