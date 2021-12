La storia di Giovanni, 19 anni, dal banco alla cattedra in pochi mesi: ITP in Trentino (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal banco alla cattedra in pochi mesi. Un record o quasi per Giovanni Cammilleri, 19 anni, nativo di Licata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dalin. Un record o quasi perCammilleri, 19, nativo di Licata. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : La storia di Giovanni, 19 anni, dal banco alla cattedra in pochi mesi: ITP in Trentino - albertomassazza : GIOVANNI MARIA ANGIOY #Sardegna #storia #History #storieitaliane #Historia #rivoluzione #Revolution… - MamomcMaurizio : 'Il nome Giovanni significa “Il Signore ha avuto misericordia”. La solitudine e l’egoismo non possono impedire alla… - transnazionale : URSS addio: la singolare testimonianza di Giovanni Morandi sulla notte che cambiò la storia #spaziotransnazionale i… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - URSS addio: la singolare testimonianza di Giovanni Morandi sulla notte che c… -