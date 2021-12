Juventus, Alex Sandro non convince più: il brasiliano sarà messo sul mercato (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le prestazioni di Alex Sandro sono in caduta libera e la Juventus avrebbe così deciso di cederlo La Juventus punta sempre meno su Alex Sandro: le ultime prestazione del brasiliano – che ha perso il posto da titolare a favore di Pellegrini – ha spinto il club bianconero a valutarne una cessione in estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport Sandro infatti guadagna 6 milioni di euro netti: al lordo, essendo arrivato in tempi precedenti al “Decreto crescita”, è uno dei bianconeri che costa di più. In due occasioni, nel 2016 e nel 2017, arrivarono da City prima e Chelsea poi offerte da 40 milioni per il terzino che ai tempi era uno dei più “performanti” d’Europa. La Juve non volle privarsene, cosa che invece è disposta a fare oggi: a giugno con ogni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le prestazioni disono in caduta libera e laavrebbe così deciso di cederlo Lapunta sempre meno su: le ultime prestazione del– che ha perso il posto da titolare a favore di Pellegrini – ha spinto il club bianconero a valutarne una cessione in estate. Come riporta La Gazzetta dello Sportinfatti guadagna 6 milioni di euro netti: al lordo, essendo arrivato in tempi precedenti al “Decreto crescita”, è uno dei bianconeri che costa di più. In due occasioni, nel 2016 e nel 2017, arrivarono da City prima e Chelsea poi offerte da 40 milioni per il terzino che ai tempi era uno dei più “performanti” d’Europa. La Juve non volle privarsene, cosa che invece è disposta a fare oggi: a giugno con ogni ...

