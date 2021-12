In sei mosse Draghi presenta la sua candidatura al Quirinale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è posto come il protettore d’Italia, il “nonno”, rassicurando, tranquillizzando, offrendo garanzie, dispensando saggezza, ma alla fine della giornata di ieri, giornata durante la quale Draghi ha di fatto messo al centro del dibattito politico la sua candidatura al Quirinale, in una giornata contraddistinta dal balzo dei decessi (146) e dei contagi (36 mila), la domanda che è naturale porsi rispetto al futuro del presidente del Consiglio è: ma se Draghi si propone come il protettore dell’Italia nei prossimi anni, chi si propone oggi come il protettore di Draghi nelle prossime settimane? Riavvolgiamo il nastro e torniamo alla mattinata di ieri. La scena è quella della conferenza stampa di fine anno di Draghi, conferenza stampa che somigliava molto a una conferenza stampa di fine ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è posto come il protettore d’Italia, il “nonno”, rassicurando, tranquillizzando, offrendo garanzie, dispensando saggezza, ma alla fine della giornata di ieri, giornata durante la qualeha di fatto messo al centro del dibattito politico la suaal, in una giornata contraddistinta dal balzo dei decessi (146) e dei contagi (36 mila), la domanda che è naturale porsi rispetto al futuro del presidente del Consiglio è: ma sesi propone come il protettore dell’Italia nei prossimi anni, chi si propone oggi come il protettore dinelle prossime settimane? Riavvolgiamo il nastro e torniamo alla mattinata di ieri. La scena è quella della conferenza stampa di fine anno di, conferenza stampa che somigliava molto a una conferenza stampa di fine ...

