I paletti di Draghi per il Colle E ora i partiti dovranno… Il mosaico di Fusi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Beh, almeno un merito a Mariova riconosciuto. Rispetto ai bizantinismi, al linguaggio paludato, al non detto che prevale su detto, alle enunciazioni roboanti circoscritte, puntualizzate o addirittura contraddette pochi minuti dopo, la modalità espressiva del presidente del Consiglio è schietta, diretta, senza fronzoli, chiara e pragmatica. Da preferire perfino laddove tanta linearità potrebbe apparentemente nuocergli a favore di un atteggiamento più accorto. Così nella conferenza stampa di fine anno, non a caso anticipata prima ancora che la legge di bilancio fosse approvata, SuperMario è andato dritto al punto ponendo l’interrogativo vero: è possibile che la maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica sia diversa da quella di semi larghe intese che regge il governo? Seppur in un contesto venato di qualche ironia, il capo del governo ha evitato ...

Un concetto su cuiinsiste parecchio. Poco importa che le Camere siano state esautorate nell'... Ma pone subito dei: "Il vincolo è non rimettere in discussione la sostenibilità del ...Pochi giorni fa su Formiche.net raccontavamo come, anche con Marioal governo e nonostante i suoi moltisul 5G e sui settori strategici , le aziende cinesi non sembrino intenzionate ad ...Dopo le dichiarazioni di Mario Draghi sul suo futuro nelle istituzioni continua il totonomi per il Quririnale. Calenda propone Cartabia al Colle e Draghi premier, mentre per Matteo Renzi è presto per ...“Un nonno al servizio delle istituzioni”. Sta tutta qui, in questa definizione coniata da Mario Draghi, la formale candidatura al Colle dell’attuale ...