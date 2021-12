Horizon Forbidden West: lo skill tree presenterà 6 stili differenti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sony e Guerrilla Games hanno diffuso alcuni dettagli relativi alle caratteristiche dello skill tree dell’imminente Horizon Forbidden West Mancano oramai poco meno di due mesi al lancio ufficiale dell’attesissimo Horizon Forbidden West, e tanto per stuzzicare i fan, Sony e Guerrilla Games hanno incrementato la frequenza degli update inerenti la nuova avventura di Aloy. E molto, in tal senso, ha contribuito il fatto che il gioco è il protagonista assoluto dell’ultimo numero di Game Informer, fattore che ha permesso la diffusione di nuove informazioni relative al gioco. E stavolta è toccato allo skill tree svelare alcuni dei sui segreti. Horizon Forbidden West: nuovi ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sony e Guerrilla Games hanno diffuso alcuni dettagli relativi alle caratteristiche dellodell’imminenteMancano oramai poco meno di due mesi al lancio ufficiale dell’attesissimo, e tanto per stuzzicare i fan, Sony e Guerrilla Games hanno incrementato la frequenza degli update inerenti la nuova avventura di Aloy. E molto, in tal senso, ha contribuito il fatto che il gioco è il protagonista assoluto dell’ultimo numero di Game Informer, fattore che ha permesso la diffusione di nuove informazioni relative al gioco. E stavolta è toccato allosvelare alcuni dei sui segreti.: nuovi ...

