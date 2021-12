Green pass e mascherine Ffp2, Crisanti: “Bene misure ma c’è voluto boom contagi” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Riduzione della durata del Green pass, obbligo di mascherina Ffp2 in alcuni ambiti e nuove misure anti-Covid. “Sono soddisfatto, è la prima volta che le mie proposte sono state tenute in considerazione” commenta il virologo Andrea Crisanti sulle misure che l’Italia si appresta ad adottare per stringere il cerchio su Sars-CoV-2 e la nuova variante Omicron e raffreddare i dati epidemici in netta risalita. Fra quelle più caldeggiate dall’esperto ci sono l’obbligo di mascherina Ffp2 in cinema, teatri, per eventi sportivi e soprattutto sui mezzi di trasporto, compresi i mezzi pubblici locali, e la riduzione della durata del Green pass vaccinale a 6 mesi. “Come posso dissentire da ciò che propongo da mesi?”, dice all’Adnkronos Salute il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Riduzione della durata del, obbligo di mascherinain alcuni ambiti e nuoveanti-Covid. “Sono soddisfatto, è la prima volta che le mie proposte sono state tenute in considerazione” commenta il virologo Andreasulleche l’Italia si appresta ad adottare per stringere il cerchio su Sars-CoV-2 e la nuova variante Omicron e raffreddare i dati epidemici in netta risalita. Fra quelle più caldeggiate dall’esperto ci sono l’obbligo di mascherinain cinema, teatri, per eventi sportivi e soprattutto sui mezzi di trasporto, compresi i mezzi pubblici locali, e la riduzione della durata delvaccinale a 6 mesi. “Come posso dissentire da ciò che propongo da mesi?”, dice all’Adnkronos Salute il ...

