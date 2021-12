GF Vip, la lettera di Alex Belli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non si sa se Alex Belli voglia rientrare dentro la Casa del Grande Fratello Vip, di sicuro ha voluto mandare un nuovo messaggio, un pensiero positivo a chi gli vuole bene, a chi non l’ha dimenticato dopo pochi giorni. Il suo rapporto con molti Vipponi è stata sincero, con altri meno e per questo ha voluto scrivere una lettera che Davide ha letto a tutti… Alex Belli ha voluto scrivere una lettera ai suoi ex coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Una lettera con un pacchetto che l’attore ha fatto recapitare al suo amico Davide Silvestri, che fa riunire tutti i Vip in salotto, sui divani. L’ex attore di Vivere prende il foglio bianco arrotolato nel fiocco del pacco e inizia a leggere la lettera che Alex ha fatto recapitare ai ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non si sa sevoglia rientrare dentro la Casa del Grande Fratello Vip, di sicuro ha voluto mandare un nuovo messaggio, un pensiero positivo a chi gli vuole bene, a chi non l’ha dimenticato dopo pochi giorni. Il suo rapporto con molti Vipponi è stata sincero, con altri meno e per questo ha voluto scrivere unache Davide ha letto a tutti…ha voluto scrivere unaai suoi ex coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Unacon un pacchetto che l’attore ha fatto recapitare al suo amico Davide Silvestri, che fa riunire tutti i Vip in salotto, sui divani. L’ex attore di Vivere prende il foglio bianco arrotolato nel fiocco del pacco e inizia a leggere lacheha fatto recapitare ai ...

Advertising

FD22667 : #gfvip Ma che ridicoli tutti ad ascoltare la lettera mandata da Alex per gli auguri quando sono usciti altri VIP pr… - Marilenapas : RT @Corriere: Allevamenti di visoni, la lettera a Draghi di vip e artisti: «Chiudiamoli per sempre» - infoitinterno : Allevamenti di visoni, la lettera a Draghi di vip e artisti: «Chiudiamoli per sempre» - SAntoniucci : Allevamenti di visoni, la lettera a Draghi di vip e artisti: «Chiudiamoli per sempre» - patriziasapona3 : RT @Corriere: Allevamenti di visoni, la lettera a Draghi di vip e artisti: «Chiudiamoli per sempre» -