Advertising

Quellochetutti1 : ??Alex ha inviato un messaggio ai concorrenti in casa In questo articolo trovate la lettera completa ??… - infoitcultura : Gf Vip, la lettera di Alex Belli ai concorrenti nella casa: la 'svista' criticata dagli utenti - infoitcultura : La lettera da parte di Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - B88285158 : direi che basta! Alex sei fuoriiiiii! La lettera da parte di Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6:… - FD22667 : #gfvip Ma che ridicoli tutti ad ascoltare la lettera mandata da Alex per gli auguri quando sono usciti altri VIP pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip lettera

Alex Belli è stato ufficialmente eliminato dalla casa del Gfma ha lo stesso voluto far recapitare un regalo e unaai suoi compagni di avventura. Un pensiero per i suoi compagni d'avventura ma non per tutti. Manuel, Sophie e Soleil hanno ricevuto ...Soleil, la frecciata ad Alex Belli per laal GF/ "Ci ha regalato sé stesso che strano..." Corrado e la moglie Daniela sono molto schivi e riservati e prediligono, una volta finito il loro ...Alex Belli è stato ufficialmente eliminato dalla casa del Gf Vip ma ha lo stesso voluto far recapitare un regalo e una lettera ai suoi compagni di avventura. Un pensiero per i ...Rocco Siffredi è stato il protagonista della rivelazione fatta da Alex Belli dopo la fine dell’esperienza alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alex Belli ha sganciato la bomba su Rocco Siffred ...