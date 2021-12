GF Vip | Jessica delusa da Sophie | “Mi sono sentita presa in giro”

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’amicizia trasembra essere in crisi a causa dell’ingresso di Alessandro nella casa del GF Vip. Le due ragazze, infatti, hanno manifestato un interesse per l’ex tentatore di Temptation Island esi è mostratadal comportamento di, che forse non è stata una buona amica. Alessandro, con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ha decisamente rivoluzionato gli equilibri del reality. In particolare, il tentatore di Temptation Island, confermando la fama che lo precede, ha cercato di conquistare le donne della casa, come Soleil e, con cui ha trascorso la notte., nella sauna, ha voluto avere un confronto con Alessandro, manifestando la sua delusione per il comportamento di, che a suo ...