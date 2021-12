F1, Jean Alesi: “Serata fantastica in commissariato” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La prende sul ridere Jean Alesi, fermato nei giorni scorsi dalla polizia per aver fatto esplodere un petardo davanti allo studio di architettura del cognato, che si sta separando da sua sorella. “Solo uno scherzo”, dice Alesi che ammette che non avrebbe mai “immaginato che un petardo potesse provocare tutto questo“. Intervistato dal Corriere della Sera ribadisce che è stata solo “una casualità, passavamo di lì e ho detto: ‘proviamo a lanciarlo qui'”. Alesi ha passato una giornata in commissariato: “Ventiquattr’ore. Prima ero stato chiuso dentro a una stanza su ordine del magistrato, poi i poliziotti mi hanno ‘liberato’, non capivano perché ci fosse tanto accanimento nei miei confronti. E nel commissariato abbiamo passato una Serata fantastica prima ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) La prende sul ridere, fermato nei giorni scorsi dalla polizia per aver fatto esplodere un petardo davanti allo studio di architettura del cognato, che si sta separando da sua sorella. “Solo uno scherzo”, diceche ammette che non avrebbe mai “immaginato che un petardo potesse provocare tutto questo“. Intervistato dal Corriere della Sera ribadisce che è stata solo “una casualità, passavamo di lì e ho detto: ‘proviamo a lanciarlo qui'”.ha passato una giornata in: “Ventiquattr’ore. Prima ero stato chiuso dentro a una stanza su ordine del magistrato, poi i poliziotti mi hanno ‘liberato’, non capivano perché ci fosse tanto accanimento nei miei confronti. E nelabbiamo passato unaprima ...

