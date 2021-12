Diaco a Natale in radio con lo speciale di ' Ti sento' Il ritorno in tv il 19 aprile | ' Inviterò le icone delle ' generazione Z' '

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L'anno prossimo a giugno Pierluigifesteggerà i 30 anni in. È il mezzo sul quale ha esordito a 15 anni e 'che è la mia vita,'. Finora in tanti anni 'non mi era mai capitato di andare in ...

L'anno prossimo a giugno Pierluigi Diaco festeggerà i 30 anni in radio. È il mezzo sul quale ha esordito a 15 anni e «che è la mia vita,». Finora in tanti anni «non mi era mai capitato di andare in onda il giorno di Natale». Continua il suo appuntamente Pierluigi Diaco, live dalla Sala C di via Asiago anche il 25 dicembre, nel giorno di Natale, con lo speciale di Ti sento, in onda dalle 16 alle 19.30, anche in Visual su Rai.