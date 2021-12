Advertising

SkyTG24 : #Covid19: Germania verso quarta dose di vaccino contro la variante Omicron - RaiNews : La pandemia in Europa e nel mondo - alex_drastico72 : RT @MediasetTgcom24: Germania, verso la quarta dose e lockdown duro #covid - zazoomblog : Covid Germania oggi in calo contagi e morti - #Covid #Germania #contagi #morti - A_Gentili : RT @Valenti44837922: GERMANIA, Monaco. Migliaia di persone protestano contro le restrizioni Covid e le vaccinazioni obbligatorie. La polizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Per chi è vaccinato o guarito dal(ma non per i tamponati) dopo il lockdown hanno riaperto ... Nuovo aumento dei ricoverati e 92 ingressi in rianimazione: vietati i gruppi sopra le dieci ...Lasi prepara alla quarta dose e pensa a un 'lockdown duro'. 23 dic 08:36 Israele, da domenica via alla quarta dose La somministrazione della quarta dose contro ilin Israele potrebbe ...Il rientro a scuola dopo le vacanze, per gli studenti di Berlino, sarà scandito da una settimana di auto-test quotidiani ...Ancora una volta Israele fa da apripista per tutti gli altri paesi del mondo. È diventata quasi il laboratorio sempre aperto del covid. Infatti la ...