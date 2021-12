Come funziona la pillola Pfizer che cura il COVID approvata dalla FDA (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli Stati Uniti arriva il primo farmaco pensato specificamente per contrastare il COVID-19: si chiama Paxlovid, un antivirale in pillole prodotto da Pfizer ed approvato ieri dalla Food and Drug Administration (FDA), l’ente regolatore americano. Ne è stato autorizzato l’uso sulle persone dai 12 anni in su, con un forte rischio di ospedalizzazione, che presentano i primi sintomi della malattia e con un tampone positivo al coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere che a gennaio le prime 250mila dosi saranno distribuite in tutto il Paese, “con priorità alle zone maggiormente colpite”. Come funziona Paxlovid, la pillola di Pfizer contro il COVID Il Paxlovid è un antivirale che interferisce con i meccanismi utilizzati dal ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Negli Stati Uniti arriva il primo farmaco pensato specificamente per contrastare il-19: si chiama Paxlovid, un antivirale in pillole prodotto daed approvato ieriFood and Drug Administration (FDA), l’ente regolatore americano. Ne è stato autorizzato l’uso sulle persone dai 12 anni in su, con un forte rischio di ospedalizzazione, che presentano i primi sintomi della malattia e con un tampone positivo al coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere che a gennaio le prime 250mila dosi saranno distribuite in tutto il Paese, “con priorità alle zone maggiormente colpite”.Paxlovid, ladicontro ilIl Paxlovid è un antivirale che interferisce con i meccanismi utilizzati dal ...

Advertising

AlbertoBagnai : Scusate, eh! Ma quando l’austerità veniva glorificata da uno che diceva di avere il master a Chicago (e anche da al… - diMartedi : #Sileri a #Zhok: 'Non è vero che chi è vaccinato contagia come gli altri, non è vero che i vaccini non sono sicuri,… - truuudetective : RT @LucioMM1: Oggi dicono che le #mascherine che vi hanno obbligato a portare DA DUE ANNI non servono a niente , i bimbi a scuola quindi ha… - Greeney53499844 : @DMicol78 @Damar47 @ylesweet666 Ma tu sai come funziona il mondo o no? La burocrazia e le tempistiche di ogni fase… - giovannidalloli : Superbonus 110% in Legge di bilancio 2022 per caldaia e ristrutturare casa: ecco come funziona -