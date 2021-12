Calci pugni e maxi rissa dopo la partita di calcio a 5 | diciannove giornate di squalifica e società multate

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ANCONA - Un pomeriggio da Far west , con ilo a 5 in secondo piano, quello andato in scena sabato scorso al Circolo del Tennis della 'Trave' di Fano . Nella struttura fanese, per uno dei match ...

APPROFONDIMENTI ANCONA Violenza nel calcio dilettanti:all'allenatore ea un......agli arbitri una frase gravemente irriguardosa al termine della gara' e per aver 'partecipato attivamente alla rissa cominciata nello spazio antistante gli spogliatoi colpendo con...ANCONA - Un pomeriggio da Far west, con il calcio a 5 in secondo piano, quello andato in scena sabato scorso al Circolo del Tennis della “Trave” di Fano. Nella struttura fanese, per ...La Luparense non approfitta del passo falso dell'Arzignano (vedi qui risultati e classifica dell'ultima giornata del 2021) e chiude l'anno pareggiando a Cartigliano. La prima azione degna di un certo ...