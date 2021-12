Australian Open 2022, definite le esenzioni mediche. Si attendono novità su Novak Djokovic (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’incertezza regna sovrana. Il conto alla rovescia per l’inizio degli Australian Open 2022 procede e il 17 gennaio è sempre più vicino. Il tema di interesse in queste settimane è arcinoto: come gestire la questione non vaccinati. L’organizzazione del torneo gestita dal direttore Craig Tiley ha fatto capire in maniera molto chiara che l’essersi sottoposti al vaccino anti-Covid è una condizione di obbligo. Tuttavia, si è fatta strada anche l’idea che vi potrebbero essere delle aperture, legate alle esenzioni mediche per cui un tennista senza aver ultimato il programma vaccinale potrà comunque competere. Molti hanno attribuito questo aspetto al fatto di concedere al n.1 del mondo Novak Djokovic la chance di disputare lo Slam a Melbourne, essendo lui il campione in carica ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’incertezza regna sovrana. Il conto alla rovescia per l’inizio degliprocede e il 17 gennaio è sempre più vicino. Il tema di interesse in queste settimane è arcinoto: come gestire la questione non vaccinati. L’organizzazione del torneo gestita dal direttore Craig Tiley ha fatto capire in maniera molto chiara che l’essersi sottoposti al vaccino anti-Covid è una condizione di obbligo. Tuttavia, si è fatta strada anche l’idea che vi potrebbero essere delle aperture, legate alleper cui un tennista senza aver ultimato il programma vaccinale potrà comunque competere. Molti hanno attribuito questo aspetto al fatto di concedere al n.1 del mondola chance di disputare lo Slam a Melbourne, essendo lui il campione in carica ...

