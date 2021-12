Alessandro Meluzzi resta fuori dal ristorante: "Non ho la micidiale carta verde" (Di giovedì 23 dicembre 2021) "Mangio fuori perché non ho la micidiale carta verde, non ho il super green pass". A parlare, in un video postato sui suoi canali social, è Alessandro Meluzzi psichiatra e noto volto tv, le cui posizioni sul tema... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 dicembre 2021) "Mangioperché non ho la, non ho il super green pass". A parlare, in un video postato sui suoi canali social, èpsichiatra e noto volto tv, le cui posizioni sul tema...

