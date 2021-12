Virus in Campania, 2650 nuovi positivi e 7 decessi: tutti i dati (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 2650 i nuovi positivi di oggi su quasi 50mila test processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione Campana nell’ultimo bollettino di oggi mercoledì 22 dicembre. Aumentano dunque i positivi e cresce anche la curva dei contagi. In percentuale, è positivo il 5,30% dei test, quasi un punto percentuale in più rispetto a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sonodi oggi su quasi 50mila test processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione Campana nell’ultimo bollettino di oggi mercoledì 22 dicembre. Aumentano dunque ie cresce anche la curva dei contagi. In percentuale, è positivo il 5,30% dei test, quasi un punto percentuale in più rispetto a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - ciciulenaa : tranne in Campania, dove secondo lo sceriffo il virus continua a propagarsi a causa dell'alcool ?? - LaTorre1905 : #Covid 19, altri 60 nuovi casi a Torre del Greco per ulteriori info clicca qui - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.297 Test: 53.202 Deceduti… - Gengiskan73 : Virus o non virus dovete stare a casa -