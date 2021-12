Vigile aggredito e minacciato da un no vax | gli aveva chiesto di mettere la mascherina

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)da un no vax con la complicità del fratello e della madre del giovane. Vittima un agente della polizia locale di Nettuno, in provincia di Roma, cheal ragazzo di indossare laall'aperto...

Nettuno,da un giovane no vax Lui, di tutta risposta, lo avrebbeprima verbalmente poi fisicamente. Il, aiutato da due colleghi e non senza difficoltà, sarebbe poi ...... Il tocco del male) ex chirurgo del Grey Sloan Memorial Hospital, oradel fuoco della ... La coniglietta di casa) è stato arrestato perché il pompiere che hain un bar lo ha denunciato. ...NETTUNO – Nella serata di ieri, a Nettuno, un agente della Polizia Locale, nel corso del proprio servizio in strada, sarebbe stato aggredito – prima verbalmente poi fisicamente – da un giovane ragazzo ...Aggredito e minacciato da un no vax con la complicità del fratello e della madre del giovane. Vittima un agente della polizia locale di Nettuno che aveva chiesto al ragazzo di indossare la mascherina ...