Silvio Berlusconi è bisnonno Nata ad aprile la nipote di Pier Silvio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Perè diventano nonno per la prima volta a 52 anni e l’ex presidente del Consiglio,. La nipotina dell’amministratore delegato di Mediaset, tuttavia, sarebbegià otto mesi fa, ad2021. Solo ora la notizia è uscita allo scoperto, grazie a un servizio realizzato dal settimanale Chi, con alcune foto che mostrano la neo mamma Lucrezia Vittoria a passeggio per Milano con la sua bimba. Come riporta il Corriere della Sera Lucrezia, 31 anni, èdalla relazione dicon la modella Emanuela Mussida nel 1990, quando l’attuale amministratore delegato aveva 21 anni, ma la relazione finì poco dopo la nascita ...