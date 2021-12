Sicurezza sui luoghi di lavoro, question time con il ministro Orlando (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 22 dicembre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sull’istituzione di un tavolo tecnico-politico in materia di organizzazione e gestione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di implementare la prevenzione e il contrasto delle violazioni in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro (Invidia- M5S); sulle iniziative in relazione alla decisione di Leonardo-divisione Aerostrutture circa il ricorso alla cassa integrazione ordinaria a zero ore presso alcuni stabilimenti del Mezzogiorno (De Lorenzo – LeU); sulle iniziative ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 22 dicembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Ildele delle Politiche Sociali, Andrea, risponde a interrogazioni sull’istituzione di un tavolo tecnico-politico in materia di organizzazione e gestione dell’Ispettorato nazionale del, al fine di implementare la prevenzione e il contrasto delle violazioni in materia disuidi(Invidia- M5S); sulle iniziative in relazione alla decisione di Leonardo-divisione Aerostrutture circa il ricorso alla cassa integrazione ordinaria a zero ore presso alcuni stabilimenti del Mezzogiorno (De Lorenzo – LeU); sulle iniziative ...

Advertising

M5S_Camera : I lavori a Montecitorio proseguono con l’Informativa urgente del Governo in materia di sicurezza sui luoghi di lavo… - Lopinionista : Sicurezza sui luoghi di lavoro, question time con il ministro Orlando - avv_gr : RT @thetruthonU: BOOM AIFA, che scarica il Governo italiano e afferma sui vaccini a mRna che sono realizzati con sostanze sperimentali, e c… - carle08 : RT @McGadda: In aula per l’informativa urgente del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Orlando, chiesta dal gruppo di @ItaliaViv… - gekomino : RT @thetruthonU: BOOM AIFA, che scarica il Governo italiano e afferma sui vaccini a mRna che sono realizzati con sostanze sperimentali, e c… -