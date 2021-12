Serie A | i risultati delle 18 | 30 | vince l’Inter | pari per Roma e Fiorentina

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono terminate le gare18:30 della diciannovesima giornata diA e questi sono isupera di misura il Torino per 1-0 grazie alla rete di Dumfries. I nerazzurri centrano la settima vittoria consecutiva e confermano il vantaggio di quattro punti da capolista. Finisce 1-1–Sampdoria: accade tutto nel secondo tempo, con Gabbiadini che risponde all’iniziale vantaggio di Shomurodov. Pareggio anche tra Hellas Verona e, con Lasagna e Castrovilli protagonisti con le loro reti. Le squadre di Mourinho e Italiano rallentano quindi la corsa europea e vengono scavalcati dalla Juventus.A,18:30 Ecco idei match diA ...

Advertising

marinabeccuti : La classifica aggiornata della serie A - Torinogranatait : La classifica aggiornata della serie A - cmercatoweb : #Gabbiadini ferma la #Roma. #Dumfries trascina l'#Inter. Pari tra #Verona e #Fiorentina ?? Tabellini e Classifica… - CMercatoNews : #SerieATIM, pareggi per #Roma e #Fiorentina. #Inter 'corto muso' sul #Torino - FiorentinaUno : Serie A, terminate anche Inter-Torino e Roma- Sampdoria: risultati e marcatori -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

Thiago Motta La cronaca di Inter - Torino ( GLI HIGHLIGHTS ) vedi ancheA, Juve batte Cagliari. Pari tra Genoa e Atalanta. HIGHLIGHTS Inter - Torino finisce 1 - 1: per i nerazzurri, già ...... con un pacchetto di misure che andrà ad intervenire su unadi ambiti. Estendere il super ... Quali siano le categorie, spiegano fonti di governo, saranno idella flash survey ad ...La partita ha visto le due squadre dominare ciascuna nelle due frazioni di gioco. L’Hellas parte forte nella prima parte, con un palo di Faraoni e il successivo gol del vantaggio di Lasagna.PONTEDERA – La Reggiana non si ferma più. Dopo Entella e Teramo, anche il Montevarchi non può fare a meno di arrendersi davanti allo strapotere tecnico dei ragazzi di Diana, che escono dal campo di Po ...