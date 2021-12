Se perdi quattro partite di cui tre in casa non puoi lottare per il titolo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vincere a Milano e farsi battere in casa da Empoli prima e Spezia poi ci dice che siamo pericolosamente nel cerchio delle provinciali. Mentalmente imbarazzanti. Il tempo effettivo nel calcio è oramai inderogabile. Permettere patetiche rappresentazioni da Eccellenza è imbarazzante. Appigliarsi a due rigori e mezzo negati è masochismo. Tanti sono gli applausi quando si meritano così come tanti possono essere i fischi quando stecchi. Togliere Mertens, poi Zielinski equivale a mescolare un vino pregiato con acqua di pozzo. La qualità non si tocca. Mai! Altro che multe, altro che Coppa d’Africa. Natale in ritiro con l’obbligo di riguardare in loop la partita. Un cinepattenone a malox e si sentiranno, forse, intossicati quanto noi. È statistica. a meno che le altre non si autoeliminano seguendo il nostro esempio… Ospina non è incolpevole. Juan Jesus entra male ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vincere a Milano e farsi battere inda Empoli prima e Spezia poi ci dice che siamo pericolosamente nel cerchio delle provinciali. Mentalmente imbarazzanti. Il tempo effettivo nel calcio è oramai inderogabile. Permettere patetiche rappresentazioni da Eccellenza è imbarazzante. Appigliarsi a due rigori e mezzo negati è masochismo. Tanti sono gli applausi quando si meritano così come tanti possono essere i fischi quando stecchi. Togliere Mertens, poi Zielinski equivale a mescolare un vino pregiato con acqua di pozzo. La qualità non si tocca. Mai! Altro che multe, altro che Coppa d’Africa. Natale in ritiro con l’obbligo di riguardare in loop la partita. Un cinepattenone a malox e si sentiranno, forse, intossicati quanto noi. È statistica. a meno che le altre non si autoeliminano seguendo il nostro esempio… Ospina non è incolpevole. Juan Jesus entra male ...

Advertising

Vittoriog82 : RT @napolista: Se perdi quattro partite di cui tre in casa non puoi lottare per il titolo Togliere #Mertens, poi #Zielinski equivale a mes… - napolista : Se perdi quattro partite di cui tre in casa non puoi lottare per il titolo Togliere #Mertens, poi #Zielinski equiv… - attivitahogws : @novakhogws non vogliono i tuoi alcolici da quattro soldi, ti tirano le bottiglie, perdi 5 pt - impaziente0 : Se perdi in casa quattro a zero contro l’Udinese che comunicazione vuoi fare? A parte “scusateci” e se ci scappa il… - LeonScottKenny : E per quanto concerne DbD, almeno ora il problema è seriamente dovuto a un errore nel loro MMR. Vinci una volta (sc… -

Ultime Notizie dalla rete : perdi quattro Lotta al virus, Israele in prima linea "Green pass valido sei mesi e terza dose dopo quattro". È una delle misure che il governo italiano è pronto ad adottare per rispondere alla nuova ... ma istituzionalizzandoti perdi voti. Sono così ...

I grandi classici Disney in sala per Natale al Cinema Massimo di Torino I miracoli possono accadere, se non perdi la speranza. Il riscatto è possibile, se hai il coraggio ... Tuttavia, egli poté ottenere i diritti solo quattro anni più tardi, dopo aver raggiunto un accordo ...

Milan-Napoli, Florenzi: “Buona partita, non meritavamo di perdere” Il Milanista "Green pass valido sei mesi e terza dose dopo". È una delle misure che il governo italiano è pronto ad adottare per rispondere alla nuova ... ma istituzionalizzandotivoti. Sono così ...I miracoli possono accadere, se nonla speranza. Il riscatto è possibile, se hai il coraggio ... Tuttavia, egli poté ottenere i diritti soloanni più tardi, dopo aver raggiunto un accordo ...