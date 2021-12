Rummenigge | «Juve? L’ultimo bilancio mi ha lasciato perplesso»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’ex amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz, oggi membro del board della UEFA, ha riun’intervista a RTV38 durante la quale ha toccato diversi argomenti. L’ex dirigente dei bavaresi ha parlato della Superlega, ma anche dei bilanci di alcune società che sono state messe maggiormente in crisi dalla pandemia, non solo a causa degli L'articolo

Da corrieredellosport.itCrisi economica causata dal Covid, Superlega, Fair Play Finanziario e il futuro di Dusan Vlahovic. In un'intervista a RTV38, Karl - Heinzha detto la sua su svariati argomenti. 'Quello del Barcellona è sotto ...In un'intervista a RTV38, Karl - Heinzha detto la sua su svariati argomenti. " Quello del Barcellona è sotto gli occhi di tutti, ma anche l'ultimo bilancio dellami ha lasciato ...Per Federico Chiesa grande interesse da parte delle big d'Europa: lo scambio due per uno potrebbe far tentennare la Juventus ...Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco e oggi membro del board Uefa, è intervenuto ai microfoni di RTV38 soffermandosi anche su Dusan Vlahovic, ...