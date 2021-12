Questa lettera non dimostra «le pressioni» del Wef sul governo olandese (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 21 dicembre su Facebook è stato pubblicata la foto di una lettera del World economic forum (Wef), il cui presidente esecutivo è Klaus Schwab. La lettera è un invito rivolto al ministro olandese delle finanze Wopke Hoekstra per partecipare al 51° meeting annuale previsto nel gennaio 2021 a Davos, in Svizzera. Nel testo della lettera compaiono delle sottolineature in giallo che evidenziano diversi passaggi del testo; tra questi emerge che saranno centrali le discussioni attorno a nuove politiche post pandemia sul tema del «Great Reset». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Lettere trapelate dal ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra mostrerebbero le pressioni World Economic Forum di Klaus Schwab sul ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 21 dicembre su Facebook è stato pubblicata la foto di unadel World economic forum (Wef), il cui presidente esecutivo è Klaus Schwab. Laè un invito rivolto al ministrodelle finanze Wopke Hoekstra per partecipare al 51° meeting annuale previsto nel gennaio 2021 a Davos, in Svizzera. Nel testo dellacompaiono delle sottolineature in giallo che evidenziano diversi passaggi del testo; tra questi emerge che saranno centrali le discussioni attorno a nuove politiche post pandemia sul tema del «Great Reset». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Lettere trapelate dal ministro delle FinanzeWopke Hoekstra mostrerebbero leWorld Economic Forum di Klaus Schwab sul ...

