Psv - G A Eagles | intriga il Multigol Casa 2 - 4

Riflettori puntati sul " Philips Stadion " dove giovedi 23 dicembre andrà in scena il confronto tra ile il G. A.. Visti i recenti risultati ottenuti dall'undici di Eindhoven (8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 10 giornate di campionato) non sembrano esserci molti dubbi su ...- G. A.1 (ore 18.45) Incontro valevole per la diciottesima giornata di Eredivisie. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1 - 4 contro il Waalwijk e in classifica sono primi ...L'undici di Eindhoven nelle prime otto gare interne ha fatto registrare la bellezza di sette vittorie e una sola sconfitta ...Eredivisie, la 18ª giornata di campionato mette a confronto il Psv e il G.A. Eagles. Visti i recenti risultati ottenuti dall'undici di Eindhoven (8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 10 g ...