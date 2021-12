Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno della piccola Olivia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un giovaneha una nipotina che è nata lo scorso aprile maquale si parla solo oggi. “Chi” (e chi meglio del settimanale Mondadori può ‘sapere’?) ha infatti pubblicato le fotofiglia nata dalla relazione tra il primogenito die la moEmanuela Mussida, Lucrezia.ha mantenuto buoni rapporti con l’oggi 31enne che ad aprile ha dato alla lucerendendolo quindi. Nella foto pubblicata da Chi, Lucrezia passeggia con la bambina in un parco milanese: dopo tanti anni negli Usa, la primogenita diè tornata in Italia insieme al marito americano. ...

Berlusconi è diventato nonno per la prima volta. Prima di legarsi a Silvia Toffanin , infatti, l'amministratore delegato di Mediaset ha avuto una relazione con la modella Emanuela Mussida .Berlusconi, marito di Silvia Toffanin, è diventato nonno per la prima volta a soli 52 anni! Sua figlia Lucrezia è diventata mamma nel massimo del riserbo della famiglia Berlusconi.La piccola Olivia, figlia di Lucrezia Vittoria Berlusconi, è nata ben 8 mesi fa ma la famiglia ha mantenuto la massima riservatezza