Pandemia dei bambini, record alle elementari. Bianchi: «Un errore allungare le vacanze di Natale» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Annullare feste e recite natalizie, protrarre di almeno una settimana le lezioni in Dad: il Covid tocca i bambini, e lo fa smentendo tutti quei dati finora utilizzati come verità assoluta... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Annullare feste e recite natalizie, protrarre di almeno una settimana le lezioni in Dad: il Covid tocca i, e lo fa smentendo tutti quei dati finora utilizzati come verità assoluta...

Advertising

Quirinale : #Mattarella:Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti… - mante : L'ha scritta Andrea Casadei su Domani ed è una frase perfetta che descrive il ruolo tossico e senza scusanti dei me… - repubblica : È la pandemia dei bambini, record di casi alle elementari. Ma sui vaccini si va a rilento [di Alessandra Ziniti] - xjsekhmet : RT @happytomlivson: trovo comunque assurdo che dopo due anni di pandemia le decisioni debbano essere prese il 23 per il 24 dicembre. sono g… - riccardosanna14 : RT @LaVeritaWeb: Smentiti dall’andamento della pandemia, esperti e politici riscrivono il loro passato. «Sempre affermato che chi si è inoc… -