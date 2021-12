Napoli su Kurzawa, dalla Francia rilanciano: “Giuntoli è stato a Parigi più volte” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laywin Kurzawa nel mirino del Napoli. Secondo i media francesi Giuntoli sarebbe stato a Parigi per convincere il calciatore. Kurzawa NEL MIRINO DEL Napoli Layvin Kurzawa è, in questo momento, uno dei principali favoriti per lasciare il PSG nel prossimo mercato invernale. Il 29enne terzino sinistro ha rifiutato le offerte del Lione e del Galatasaray in estate per cercare di conquistare un posto nella squadra Parigina.Con l’arrivo di Nuno Mendes e il recupero di Bernat le possibilità di mettersi in mostra si sono ridotte all’osso. Secondo quanto riporta il portale francese foot mercato, il Napoli sarebbe interessato a Layvin Kurzawa del PSG. “Kurzawa è stato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laywinnel mirino del. Secondo i media francesisarebbeper convincere il calciatore.NEL MIRINO DELLayvinè, in questo momento, uno dei principali favoriti per lasciare il PSG nel prossimo mercato invernale. Il 29enne terzino sinistro ha rifiutato le offerte del Lione e del Galatasaray in estate per cercare di conquistare un posto nella squadrana.Con l’arrivo di Nuno Mendes e il recupero di Bernat le possibilità di mettersi in mostra si sono ridotte all’osso. Secondo quanto riporta il portale francese foot mercato, ilsarebbe interessato a Layvindel PSG. “...

