Michela Murgia vittima di se stessa | processata dai transessuali | ha usato un linguaggio “sacrilego”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Chi di politicamente corretto colpisce, di politicamente corretto perisce. E’ capitato alla scrittrice. Quando si dice il karma. La scrittrice hail maschile per riferirsi ai registi di «Matrix», che però hanno cambiato sesso. E i trans si sono subito accaniti: «Rimproverava i suoi colleghi e adesso fa come loro». Si dà il caso che le maglie del pensiero mainstream si siano talmente ristrette che gli stesso paladini che lo hanno promosso ne hanno perso il controllo. La, padina delinclusivo fino al parossismo, fino alla lettera neutra schwa, per la quale la Crusca l’ha bocciata, è finita nel tritacarne della furia Lgbt. Accusata ditransfobico. Da ridere: punita per contrappasso.accusata di ...