Meghan “presentatrice” | la previsione del sensitivo per il 2022 | i rapporti con i Reali cambieranno?

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) I problemi tra la Famiglia Reale e i Sussex sono destinati a proseguire anche nel. E’ quanto sostiene un, Nicolas Aujula, che ha già previsto con una certa precisione alcuni eventi in passato, tra cui la pandemia di Covid-19 e l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey da Harry e. Il 36enne, che vive nella parte sud di Londra, ritiene inoltre chesia pronta per un nuovo ruolo pubblico, molto probabilmente quello di “”. LEGGI ANCHE =>Markle si dà allo shopping natalizio: alla scoperta degli acquisti della Duchessa “Ho vistoin piedi su una piattaforma in una sorta di nuovo ruolo pubblico che parlava – ha detto Aujula al Daily Star – Forse sta lavorando come, il che ...

... Kate Middleton era in lacrime dopo aver affrontatoMarkle pochi giorni prima del suo royal wedding con il principe Harry. Lainglese Kirstie Allsopp ha affermato che la moglie ...Il 27 novembre 2017, giorno dell'annuncio del fidanzamento di Harry e, l'erede al trono ... A tal proposito si è espressa anche la celebreamericana, affermando: "[Il duca di Sussex]...Meghan Markle, è sempre più ambiziosa, dopo aver trascinato con sè in America, il marito, il principe Harry, sembra essere decisa ha cambiare drasticamente la sua vita. Cosa ne penserà la Regina Elisa ...La visibilità di Meghan Markle è in continua ascesa. L’attrice californiana non ha mai nascosto la sua passione per le telecamere e il ruolo di attrice è sempre al centro della sua attenzione. Nonosta ...